Paganella, la montagna ecosostenibile delle Dolomiti raggiungibile facilmente con i mezzi pubblici

A pochi chilometri da Trento si estende l’altopiano della Paganella, incastonato tra le Dolomiti di Brenta e il massiccio della Paganella. Una destinazione alpina che unisce natura, sport e turismo familiare, con un’attenzione crescente alla sostenibilità e alla mobilità pubblica.

Il territorio comprende località come Andalo, Fai della Paganella e Molveno, affacciata sull’omonimo lago, spesso considerato tra i più suggestivi d’Italia. L’area si distingue per un’offerta turistica pensata per famiglie, escursionisti e appassionati di sport outdoor.

Negli ultimi anni, la Paganella ha sviluppato un modello di accoglienza sempre più orientato alle famiglie, anche grazie all’introduzione della figura del “family coach”: un consulente dedicato che aiuta gli ospiti a costruire itinerari personalizzati in base all’età e alle esigenze dei componenti del nucleo familiare, facilitando la scelta tra attività ed esperienze disponibili sul territorio.

L’offerta ricettiva si è progressivamente ampliata, con strutture specializzate nell’accoglienza family-friendly che propongono servizi dedicati ai bambini, spazi gioco, attività educative e percorsi benessere per adulti.

Parallelamente, il territorio ha investito sul tempo libero e sullo sport all’aria aperta, con parchi attrezzati come l’Andalo Life Park e una rete di sentieri che consente escursioni, trekking, mountain bike e attività alpine adatte a diversi livelli di esperienza.

Un elemento chiave del modello Paganella è la mobilità sostenibile. L’altopiano è infatti raggiungibile facilmente con i mezzi pubblici dalla stazione ferroviaria di Trento, grazie a collegamenti frequenti in autobus che conducono direttamente verso le principali località turistiche. Il sistema di trasporto locale consente inoltre di muoversi agevolmente senza auto privata, riducendo l’impatto ambientale.

A supporto di questo modello è attiva anche la “Paganella Guest Card”, che permette agli ospiti delle strutture ricettive di utilizzare gratuitamente i trasporti pubblici provinciali, incentivando una fruizione più sostenibile del territorio.

Secondo i responsabili del progetto turistico locale, l’obiettivo non è solo gestire i flussi di visitatori, ma ridurre la pressione sulle aree più frequentate attraverso un approccio definito di “hotspot management”, che integra mobilità, servizi e pianificazione territoriale per garantire un equilibrio tra residenti e turisti.

Un approccio che punta a rendere la montagna sempre più accessibile, sostenibile e vivibile durante tutto l’anno.

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