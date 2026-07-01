Turismo ecosostenibile, il Lago di Garda tra le eccellenze italiane premiate da Legambiente e Touring Club

Il Lago di Garda si conferma una delle destinazioni simbolo del turismo sostenibile in Italia. In particolare, le località di Gardone Riviera e Toscolano Maderno sono state premiate con le “Cinque Vele” 2026, il riconoscimento assegnato da Legambiente e Touring Club Italiano alle mete che si distinguono per qualità ambientale, gestione del territorio e servizi turistici.

Il premio viene attribuito ogni anno alle località balneari e lacustri che garantiscono acque di alta qualità e che investono in politiche di sostenibilità, tra cui tutela del paesaggio, efficienza energetica, gestione dei rifiuti e mobilità sostenibile. Un approccio sempre più centrale in un contesto segnato dagli effetti del cambiamento climatico.

Nel panorama nazionale delle destinazioni lacustri, scrive Bresciaoggi, il Garda bresciano si posiziona ai vertici, affiancato da altre aree d’eccellenza distribuite tra diverse regioni italiane. Le “Cinque Vele” confermano così il ruolo del lago come punto di riferimento per un turismo attento all’ambiente e alla qualità della vita.

Il territorio ha ottenuto inoltre ulteriori riconoscimenti ambientali e turistici, tra cui le Bandiere Blu assegnate da Foundation for Environmental Education a località come Limone sul Garda, Gardone Riviera, Sirmione e Toscolano Maderno. A questi si aggiungono le Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano e le Bandiere Lilla, dedicate all’accessibilità e all’inclusione.

Nel complesso, questi premi testimoniano l’impegno delle amministrazioni locali nella valorizzazione del territorio, nella tutela ambientale e nello sviluppo di un modello turistico sempre più sostenibile e integrato con le esigenze delle comunità locali.

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