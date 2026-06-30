Ferrero pubblica il Report di sostenibilità 2024/25: focus su filiere tracciabili, ambiente e comunità
di R.S.
Al centro della strategia c'è il framework Ferrero Farming Values, che guida l'approccio del gruppo alla sostenibilità lungo l'intera filiera,
Ferrero ha pubblicato il suo 17° Report di sostenibilità, relativo all'anno finanziario 2024/25, ribadendo l'impegno del gruppo verso un approvvigionamento responsabile delle materie prime, la tutela dell'ambiente e il sostegno alle comunità. Il documento arriva nell'anno in cui l'azienda celebra gli 80 anni di attività.
Al centro della strategia c'è il framework Ferrero Farming Values, che guida l'approccio del gruppo alla sostenibilità lungo l'intera filiera, dalle aziende agricole ai siti produttivi fino ai prodotti destinati ai consumatori. Il modello punta a rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento attraverso cinque pilastri: due diligence dei fornitori, tracciabilità della filiera, certificazioni, pratiche agricole sostenibili e collaborazione con gli stakeholder.
Secondo il presidente Giovanni Ferrero, il successo di lungo periodo dell'azienda dipende dal benessere delle persone e degli ecosistemi che sostengono la filiera, in un contesto in cui i consumatori premiano sempre più marchi affidabili e impegnati sul fronte della sostenibilità.
L'amministratore delegato Lapo Civiletti ha sottolineato che il framework consente di rafforzare la responsabilità dei fornitori, migliorare la tracciabilità delle materie prime, sostenere gli agricoltori e favorire la collaborazione lungo tutta la filiera, adattando gli interventi alle specificità delle diverse produzioni agricole.
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