Aeroporti pugliesi, certificazione internazionale per la sostenibilità: Bari e Brindisi al Livello 2 Aca

La rete aeroportuale pugliese compie un nuovo passo nel percorso di decarbonizzazione ottenendo la certificazione del programma internazionale Airport Carbon Accreditation (Aca). Gli scali di Bari e Brindisi hanno raggiunto il Livello 2 "Reduction", mentre gli aeroporti di Grottaglie e Foggia hanno conseguito il Livello 1.

Il riconoscimento certifica l'impegno degli aeroporti nella riduzione delle emissioni di gas serra generate dalle attività direttamente controllate (Scope 1 e Scope 2), attraverso un piano strutturato di gestione del carbonio.

Per raggiungere il Livello 2, gli aeroporti di Bari e Brindisi hanno adottato interventi di efficientamento energetico, ottimizzazione dei consumi, utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale e altre misure finalizzate a ridurre l'impronta carbonica.

La certificazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di transizione ecologica della rete aeroportuale pugliese e conferma l'allineamento agli standard internazionali in materia di sostenibilità ambientale.

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