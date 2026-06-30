Aeroporti pugliesi, certificazione internazionale per la sostenibilità: Bari e Brindisi al Livello 2 Aca
di R.S.
Il riconoscimento certifica l'impegno degli aeroporti nella riduzione delle emissioni di gas serra generate dalle attività direttamente controllate
La rete aeroportuale pugliese compie un nuovo passo nel percorso di decarbonizzazione ottenendo la certificazione del programma internazionale Airport Carbon Accreditation (Aca). Gli scali di Bari e Brindisi hanno raggiunto il Livello 2 "Reduction", mentre gli aeroporti di Grottaglie e Foggia hanno conseguito il Livello 1.
Il riconoscimento certifica l'impegno degli aeroporti nella riduzione delle emissioni di gas serra generate dalle attività direttamente controllate (Scope 1 e Scope 2), attraverso un piano strutturato di gestione del carbonio.
Per raggiungere il Livello 2, gli aeroporti di Bari e Brindisi hanno adottato interventi di efficientamento energetico, ottimizzazione dei consumi, utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale e altre misure finalizzate a ridurre l'impronta carbonica.
La certificazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di transizione ecologica della rete aeroportuale pugliese e conferma l'allineamento agli standard internazionali in materia di sostenibilità ambientale.
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