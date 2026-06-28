Corinaldo, inaugurato il nuovo parco fotovoltaico sulla discarica: energia pulita e sostenibile e risparmio per i cittadini

Un impianto fotovoltaico da un megawatt è stato inaugurato sulla porzione in fase post-operativa della discarica di Corinaldo Carnevali, trasformando un’area dismessa in una fonte di energia rinnovabile al servizio della comunità energetica locale.

L’energia prodotta sarà infatti distribuita ai cittadini, in un progetto che unisce recupero ambientale, produzione sostenibile e riduzione dei costi energetici. Un intervento che, secondo le istituzioni, rappresenta un esempio concreto di economia circolare applicata al territorio.

All’inaugurazione, scrive Anconatoday, è intervenuto il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa in un contesto di crescente pressione sui costi energetici e sulla gestione dei rifiuti. «Oggi si inaugura un impianto fotovoltaico di un megawatt sul sito di una discarica post mortem e l’energia prodotta viene distribuita alla comunità energetica. Parliamo contemporaneamente di energie rinnovabili, recupero ambientale e vantaggi economici per i cittadini in un periodo in cui i costi energetici sono sempre più alti. Questo è il valore aggiunto di questa inaugurazione».

Carnevali ha poi richiamato l’attenzione sul ruolo degli amministratori locali nelle scelte legate a rifiuti ed energia: «Le decisioni in materia di trattamento dei rifiuti devono partire dalla sostenibilità ambientale, ma anche dall’impatto economico sulle famiglie. Ogni anno i sindaci sono chiamati ad approvare le tariffe TARI secondo le disposizioni ARERA. È necessario coniugare sostenibilità ambientale ed economica a sostegno delle comunità. Questo è ciò che ci insegna la giornata di oggi».

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