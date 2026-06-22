Sea rafforza la struttura finanziaria: finanziamento sostenibile da 350 milioni per gli aeroporti di Milano

Sea Milan Airports società che gestisce gli aeroporti milanesi di Milano Malpensa Airport e Milano Linate Airport, ha sottoscritto un nuovo finanziamento sostenibile da 350 milioni di euro della durata di cinque anni, destinato a rafforzare la propria posizione finanziaria e a sostenere i futuri investimenti infrastrutturali.

L'operazione è strutturata in una linea di credito revolving da 250 milioni di euro e in una linea a lungo termine da 100 milioni. Il finanziamento è stato siglato con un pool di primari istituti bancari.

L'accordo consentirà a Sea di rifinanziare integralmente le linee di credito in scadenza nel 2027, garantendo al gruppo un elevato livello di flessibilità finanziaria per affrontare le sfide dei prossimi anni. La nuova linea term sarà inoltre utilizzata per supportare il piano di investimenti previsto nel prossimo quinquennio, in un contesto di crescita del traffico aereo e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali.

L'operazione conferma l'attenzione crescente del settore verso strumenti di finanza sostenibile, sempre più utilizzati dalle grandi aziende per collegare le strategie di crescita agli obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG).

Sea è stata assistita nell'operazione da Intesa Sanpaolo, Crédit Agricole, UniCredit e Mediobanca, mentre per gli aspetti legali si è avvalsa del supporto dello studio Legance. Le banche coinvolte sono state assistite dallo studio Chiomenti.

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