Fermo, calzature e innovazione: la sostenibilità guida la trasformazione del distretto marchigiano

La competitività del settore calzaturiero passa sempre più dalla capacità di integrare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo industriale. Con questo obiettivo nasce “Eco-Footwear 5.0 – La sostenibilità per competitività e sviluppo”, il convegno presso l’Auditorium Sandro Pertini di Fermo, dedicato alle nuove sfide della filiera moda e calzature.

L’iniziativa riunirà istituzioni, università, imprese e associazioni di categoria per approfondire i temi della transizione ecologica e digitale, considerati strategici per uno dei comparti simbolo del Made in Italy e dell’economia marchigiana.

Tra i protagonisti dell’incontro figurano rappresentanti della Regione Marche, del Comune di Fermo e dell’Università Politecnica delle Marche, insieme a esponenti del mondo imprenditoriale e della ricerca. Interverranno inoltre Marco Taisch, presidente della Fondazione MICS - Made in Italy Circolare e Sostenibile, e Giuseppe Santoni, rappresentante di una delle aziende più note del settore manifatturiero marchigiano.

Al centro del dibattito ci sarà il progetto “Eco-Footwear 5.0”, sviluppato grazie alla collaborazione tra l’Università Politecnica delle Marche e gruppi di ricerca coordinati da Michele Germani. L’iniziativa punta a rendere la filiera più efficiente e resiliente attraverso l’impiego di tecnologie digitali avanzate, strumenti di eco-design, analisi del ciclo di vita dei prodotti e soluzioni innovative basate sulla robotica.

L’obiettivo è accompagnare le imprese verso modelli produttivi più sostenibili e competitivi, valorizzando il patrimonio manifatturiero del territorio e rafforzando la capacità delle aziende di rispondere alle nuove richieste dei mercati internazionali. La giornata si concluderà con una tavola rotonda che coinvolgerà le principali associazioni imprenditoriali del territorio, tra cui Confindustria, CNA e Confartigianato.

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