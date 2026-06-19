Packaging sostenibile, nuove regole Ue: obblighi progressivi per imprese e filiere
di R.S.
L’obiettivo è favorire l’economia circolare, ridurre la produzione di rifiuti e migliorare la gestione delle risorse
Con l’entrata in vigore del Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), l’Unione Europea introduce un quadro normativo unico per rendere il packaging più sostenibile, riciclabile e riutilizzabile lungo tutto il suo ciclo di vita.
Le nuove disposizioni prevedono obblighi graduali per le imprese in materia di progettazione degli imballaggi, utilizzo di materiali riciclati, riduzione degli imballaggi superflui, sistemi di riuso ed etichettatura, anche in formato digitale.
L’obiettivo è favorire l’economia circolare, ridurre la produzione di rifiuti e migliorare la gestione delle risorse, armonizzando le regole nei diversi Paesi membri.
Le aziende saranno chiamate ad adeguare processi produttivi, materiali e strategie di packaging per rispettare i nuovi standard europei, che interesseranno progressivamente l’intera filiera degli imballaggi.
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