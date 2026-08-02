La Cina accelera sulla transizione industriale: entro il 2030 il picco delle emissioni del settore manifatturiero
di R.P.
Tra le priorità indicate dal piano figura l’aumento significativo dell’utilizzo di energia rinnovabile nelle attività produttive
La Cina punta a trasformare il proprio sistema industriale in chiave sostenibile con un nuovo piano quinquennale dedicato alla riduzione delle emissioni e allo sviluppo di tecnologie verdi.
Il programma, relativo al periodo 2026-2030 e pubblicato dal Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione, stabilisce come obiettivo il raggiungimento del picco delle emissioni di anidride carbonica generate dal settore industriale entro il 2030.
Tra le priorità indicate dal piano figura l’aumento significativo dell’utilizzo di energia rinnovabile nelle attività produttive, insieme al rafforzamento della competitività dei comparti legati alle tecnologie pulite e ai modelli industriali a basse emissioni.
Il documento individua diverse linee d’azione: dall’attuazione delle strategie per il contenimento delle emissioni industriali allo sviluppo di prodotti e apparecchiature sostenibili, fino al sostegno all’innovazione tecnologica verde e al miglioramento dei sistemi di riciclo delle risorse.
Con questa strategia, Pechino punta a coniugare decarbonizzazione e crescita industriale, rafforzando il ruolo della Cina nei settori emergenti legati alla transizione energetica e all’economia circolare.
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