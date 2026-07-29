Mobilità ecosostenibile: Potenza adotta il sistema delle 'Zone 30'
di R.C.
Oltre alla nuova segnaletica, l'amministrazione comunale prevede l'installazione di dispositivi per il rallentamento del traffico
Il Comune di Potenza avvia il progetto delle "Zone 30", introducendo il limite di velocità di 30 chilometri orari in diverse aree urbane per migliorare la sicurezza stradale, favorire la mobilità sostenibile e rendere gli spazi pubblici più vivibili.
L'iniziativa dà attuazione a una delle principali misure previste dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e interesserà numerosi quartieri della città, tra cui Macchia Romana, Poggio Tre Galli, Verderuolo, San Rocco, Centro Storico, Parco Aurora, Montereale, Rossellino e Bucaletto.
Le zone individuate comprendono aree considerate più sensibili dal punto di vista della sicurezza, come quelle vicine a scuole, attraversamenti pedonali, poli commerciali e quartieri residenziali, oltre a strade che, per conformazione, richiedono una moderazione della velocità.
Oltre alla nuova segnaletica, l'amministrazione comunale prevede l'installazione di dispositivi per il rallentamento del traffico, tra cui cuscini berlinesi, attraversamenti pedonali rialzati, bande trasversali e altri interventi di traffic calming, con l'obiettivo di ridurre il rischio di incidenti e proteggere gli utenti più vulnerabili della strada.
"Le Zone 30 non rappresentano un semplice limite di velocità, ma un nuovo modo di concepire lo spazio pubblico, nel quale la sicurezza delle persone diventa la priorità", hanno dichiarato il sindaco Vincenzo Telesca e l'assessore alla Mobilità Francesco Giuzio.
Nei prossimi giorni inizieranno le operazioni di installazione della segnaletica, cui seguiranno i primi interventi infrastrutturali per la moderazione del traffico.
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