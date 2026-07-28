IBE 2026: a Rimini tre giorni dedicati al futuro della mobilità ecosostenibile

Dal 24 al 26 novembre 2026, la Fiera di Rimini ospiterà IBE Intermobility Future Ways, l'evento di riferimento in Italia dedicato alla mobilità sostenibile e condivisa.

La manifestazione riunirà istituzioni, aziende ed esperti del settore per confrontarsi su innovazione, trasporto pubblico, mobilità condivisa, tecnologie digitali e nuovi modelli di collaborazione tra pubblico e privato. In programma conferenze, workshop e la presentazione del Rapporto Nazionale Future Ways 2026, dedicato ai trend e alle prospettive del comparto.

Tra gli appuntamenti principali figurano il premio Bus of the Year – Intercity Edition, il Rapporto Euromobility sulle città italiane più sostenibili e l'Innovation District, spazio dedicato a startup e imprese innovative con una call aperta fino al 30 agosto 2026.

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