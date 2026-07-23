Magliano punta sul turismo ecosostenibile: 21 itinerari tra trekking e cicloturismo

Il Comune di Magliano in Toscana lancia "Magliano Outdoor Bike & Trek", un progetto dedicato al turismo lento che mette a disposizione 21 itinerari, per oltre 100 chilometri di percorsi tra escursionismo e cicloturismo.

L'iniziativa, frutto di due anni di lavoro e della collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni e appassionati del territorio, comprende 11 percorsi cicloturistici e 10 sentieri escursionistici che collegano i borghi di Magliano, Montiano e Pereta con alcuni dei luoghi più suggestivi della Maremma.

Gli itinerari attraversano il Parco della Maremma, l'Abbazia di San Bruzio, i siti etruschi di Santa Maria in Borraccia, antiche aree minerarie e i luoghi legati alla figura del brigante Domenico Tiburzi, valorizzando anche le eccellenze enogastronomiche locali.

Per accompagnare visitatori e residenti sono state realizzate una mappa e una brochure, disponibili sul sito del Comune e negli uffici turistici. Per l'amministrazione il progetto rappresenta un investimento strategico per promuovere il territorio e incentivare un modello di turismo sostenibile, capace di coniugare natura, cultura e sviluppo locale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.