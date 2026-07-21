Agricoltura ecosostenibile: a Riva del Garda nuove strategie per proteggere acqua e suolo

Prosegue il progetto PEI-AGRI RAISE, promosso per sviluppare pratiche agricole più resilienti ai cambiamenti climatici attraverso la gestione sostenibile dell’acqua e del suolo nelle aree montane.

Il prossimo incontro formativo, ospitato dalla Sartori Organic Farm di Riva del Garda, sarà dedicato alle tecniche innovative per migliorare il rapporto tra risorse idriche e qualità dei terreni, con particolare attenzione all’irrigazione intelligente e alle pratiche rigenerative.

Finanziato dal CSR 2023-2027 della Provincia autonoma di Trento, il progetto coinvolge il Consorzio dei Comuni BIM Sarca-Mincio-Garda, il Consorzio di Miglioramento Fondiario 2° Alto Garda e la Libera Università di Bolzano, con l’obiettivo di rafforzare la capacità dell’agricoltura montana di affrontare siccità e cambiamenti climatici.

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