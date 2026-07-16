Brightstar Lottery presenta il Report di ecosostenibilità 2025: persone, comunità e ambiente al centro della strategia

Brightstar Lottery ha pubblicato il Report di sostenibilità 2025, documento che raccoglie i risultati raggiunti dalla società nelle principali iniziative ambientali, sociali e di governance. Il rapporto evidenzia il percorso intrapreso dall'azienda, specializzata esclusivamente nel settore delle lotterie, per integrare la sostenibilità nella propria strategia di crescita.

"Il nostro ultimo report mostra i progressi compiuti come società e il modo in cui la sostenibilità è integrata nella nostra strategia e nei metodi con cui cerchiamo di generare valore", ha dichiarato il CEO Vince Sadusky, sottolineando il ruolo dei dipendenti e delle collaborazioni internazionali nel raggiungimento degli obiettivi.

Il programma di sostenibilità di Brightstar si sviluppa lungo tre direttrici principali: valorizzazione delle persone, collaborazione con i partner e tutela del pianeta. Nel 2025 l'azienda ha ottenuto la certificazione Top Employer nelle filiali di Stati Uniti e Italia e ha avviato "Brightstar's Digital Journey", un percorso di formazione dedicato allo sviluppo delle competenze digitali e all'uso responsabile dell'intelligenza artificiale.

Sul fronte sociale, la società ha rafforzato le iniziative con comunità e organizzazioni del territorio, promuovendo eventi di volontariato in diversi Paesi e sostenendo progetti benefici attraverso donazioni e programmi di coinvolgimento dei dipendenti.

Per quanto riguarda l'ambiente, Brightstar conferma il proprio impegno nella tutela del clima, nella gestione responsabile delle risorse e nella promozione di modelli di economia circolare, con l'obiettivo di contribuire a uno sviluppo sostenibile del settore delle lotterie.

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