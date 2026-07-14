Nucleare ecosostenibile e rinnovabili, il governo punta alla svolta energetica: “Sud e Mediterraneo piattaforme strategiche”

Il futuro energetico dell’Italia passerà dall’integrazione tra nuovo nucleare sostenibile e fonti rinnovabili. È la linea indicata dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin durante l’incontro di Napoli dedicato ai “Dialoghi sull’energia nucleare sostenibile”, promosso dal Mase e da Unioncamere in collaborazione con Il Mattino.

Secondo il ministro, il Paese deve dotarsi di nuovi strumenti per rispondere alla crescita della domanda di energia e agli obiettivi di decarbonizzazione, puntando su un mix energetico capace di garantire sicurezza degli approvvigionamenti e competitività.

Sul fronte del nucleare sostenibile, il governo punta ad accelerare l’iter legislativo. Il disegno di legge delega, già approvato dalla Camera e ora all’esame del Senato, dovrebbe completare il percorso parlamentare entro la pausa estiva, con l’obiettivo di arrivare ai decreti delegati entro la fine dell’anno.

“Il nucleare sostenibile è una priorità”, ha ribadito Pichetto Fratin, sottolineando la necessità di sviluppare nuove tecnologie energetiche all’interno di una strategia complessiva che includa anche le rinnovabili.

Nel corso dell’incontro il ministro ha inoltre evidenziato il ruolo strategico del Mezzogiorno e dell’area mediterranea, indicate come piattaforme naturali per la produzione e lo sviluppo energetico grazie alle caratteristiche territoriali e alle opportunità di investimento.

L’obiettivo del governo è costruire un sistema energetico più stabile, innovativo e competitivo, capace di accompagnare la transizione verso la neutralità climatica.

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