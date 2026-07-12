Milano Marittima, rinasce l’Anello del Pino: nuovi alberi, giochi e percorsi ecosostenibili

Nuova vita per l’Anello del Pino di Milano Marittima, uno dei luoghi verdi più preziosi della località cervese. Sono in corso i lavori di ripristino del grande polmone verde danneggiato dalla violenta tromba d’aria del 24 agosto 2025, che aveva provocato l’abbattimento di numerose alberature.

L’intervento, che si concluderà entro l’estate, interessa un’area di oltre 20 mila metri quadrati a ridosso del lungomare e prevede una riqualificazione complessiva all’insegna della sostenibilità ambientale, della sicurezza e della fruibilità pubblica.

Il progetto, con un investimento superiore ai 90 mila euro, punta a recuperare la copertura arborea e arbustiva del parco, migliorare i percorsi pedonali e rendere più funzionali gli spazi dedicati al tempo libero. Sono oltre cinquanta gli alberi in fase di piantumazione: pini, querce, frassini e lecci che, una volta cresciuti, contribuiranno a incrementare l’ombra naturale e a migliorare il comfort climatico dell’area.

Le nuove essenze saranno dotate di un sistema di irrigazione a goccia per il soccorso estivo, una soluzione pensata per garantire maggiore resistenza anche nei periodi di siccità.

Un ulteriore intervento riguarda la zona sud del parco (foto gentilmente concessa dal Comune di Cervia), dove grazie al contributo del Rotary Club Cervia Cesenatico sarà mitigata la presenza della cabina elettrica attraverso la creazione di aree verdi con specie arbustive tipiche degli ambienti naturali, come fillirea e rosa canina, particolarmente adatte a condizioni climatiche difficili.

Grande attenzione è stata riservata anche all’accessibilità: verranno realizzati nuovi sentieri con materiali naturali e drenanti, capaci di collegare le diverse zone del parco e consentire un accesso più agevole anche al Monumento ai Fondatori di Milano Marittima, a cui l’area è dedicata.

Nei prossimi giorni saranno inoltre installati nuovi giochi per bambini e arredi per la sosta in legno naturale di robinia, scelti per integrarsi armoniosamente con il paesaggio della pineta. Le aree gioco saranno dotate di pavimentazioni antitrauma per garantire sicurezza e utilizzo durante tutto l’anno.

Parallelamente, nei mesi scorsi è stata completata anche la piantumazione di una ventina di pini nel Parco Pilandri, destinati a sostituire gli alberi abbattuti dall’evento atmosferico dell’agosto 2025.

«I lavori in corso all’Anello del Pino rappresentano l’ultimo tassello del programma di ripristino dei danni subiti dalle aree verdi urbane e dai viali di Milano Marittima dopo la tromba d’aria dello scorso anno – hanno dichiarato il sindaco Mirko Boschetti e l’assessore al Verde e ai Lavori pubblici Cesare Zavatta –. Il Parco Fondatori ha un profondo valore simbolico perché custodisce la memoria delle origini della nostra località: riqualificarlo significa tutelare un patrimonio storico, identitario e ambientale».

Secondo l’amministrazione comunale, la rigenerazione del verde urbano rappresenta oggi una scelta strategica per affrontare gli effetti del cambiamento climatico. Nuove alberature, maggiori superfici ombreggiate e parchi più resilienti diventano strumenti per contrastare il fenomeno dell’isola di calore e migliorare la qualità della vita di residenti e turisti.

L’Anello del Pino si prepara così a tornare uno dei simboli verdi di Milano Marittima, rafforzando il legame tra natura, memoria e accoglienza turistica.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.