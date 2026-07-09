Neurologia e sostenibilità del sistema sanitario: servono nuovi modelli tra dati, governance e fabbisogno di specialisti

Il futuro della neurologia italiana passa dalla capacità del sistema sanitario di ripensare organizzazione, programmazione delle risorse e distribuzione dei professionisti. In un contesto segnato dall’aumento della domanda di cura, dalla crescita delle patologie croniche e neurodegenerative e dalla disponibilità di nuove terapie ad alta complessità, la disciplina diventa un banco di prova per la sostenibilità dell’intero Servizio sanitario nazionale.

L’invecchiamento della popolazione, l’incremento delle malattie neurologiche e la necessità di integrare assistenza ospedaliera, territorio e riabilitazione stanno modificando profondamente il rapporto tra bisogni dei cittadini e capacità di risposta del sistema. A fronte di una domanda crescente, le risorse disponibili non aumentano allo stesso ritmo, rendendo necessario un nuovo equilibrio tra offerta, organizzazione e competenze.

La neurologia rappresenta un caso emblematico per la sua ampiezza epidemiologica e per la complessità dei percorsi assistenziali. La gestione di patologie come demenze, Parkinson, sclerosi multipla, epilessie e malattie cerebrovascolari richiede infatti reti cliniche integrate, continuità di cura e un uso sempre più efficace dei dati.

Su questi temi la Società italiana di Neurologia (Sin) ha avviato un percorso di riflessione strategica attraverso il progetto NeuroNetwork, promosso in collaborazione con Biogen e Cergas SDA Bocconi. L’obiettivo è analizzare il ruolo della neurologia all’interno del sistema sanitario, superando una visione centrata esclusivamente sull’identità specialistica per adottare un approccio di sistema.

Tra le priorità individuate figurano la mappatura della dotazione di neurologi sul territorio nazionale, l’analisi dei diversi modelli regionali e la definizione di indicatori utili alla programmazione. La presenza di 21 sistemi sanitari regionali rende infatti complesso costruire una risposta uniforme ai bisogni assistenziali, con differenze significative nell’organizzazione dei servizi e nella distribuzione dei professionisti.

Gli strumenti di monitoraggio e valutazione, inclusi gli indicatori sviluppati da Agenas, possono contribuire a individuare criticità e opportunità di miglioramento, favorendo una pianificazione più aderente alle esigenze reali della popolazione.

La sfida non riguarda soltanto il numero degli specialisti, ma anche il modo in cui vengono impiegati: nuove forme di collaborazione tra ospedale e territorio, integrazione multidisciplinare, valorizzazione delle competenze e utilizzo dei dati saranno elementi centrali per garantire una neurologia sostenibile.

In un sistema sanitario chiamato a gestire bisogni crescenti con risorse limitate, la neurologia può diventare un laboratorio per sperimentare nuovi modelli di governance capaci di coniugare qualità delle cure, innovazione e sostenibilità economica.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.