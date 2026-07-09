Impianti sportivi ecosostenibili, AIS promuove un webinar su energia e finanziamenti

L’Associazione Impianti Sportivi (AIS) organizza un webinar dedicato alla sostenibilità energetica degli impianti sportivi, in programma martedì 21 luglio dalle 10.30 alle 12.

L’incontro online è rivolto a pubbliche amministrazioni, gestori di strutture sportive, parrocchie e studi di progettazione interessati alle opportunità per migliorare l’efficienza energetica degli impianti e individuare nuovi modelli di investimento.

Tra gli interventi previsti quello di Debora Miccio, responsabile commerciale e marketing dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, che illustrerà le possibilità di finanziamento agevolato per gli interventi di riqualificazione. Tommaso Brancati e Ugo Trimboli di Tesi Srl approfondiranno invece il tema dei contratti tramite società ESCo e presenteranno una specifica esperienza applicativa.

L’evento gode del patrocinio di Anci Lombardia, Anci Piemonte, Coni Lombardia e CSI Lombardia, con la partecipazione istituzionale del sottosegretario di Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi.

Il webinar punta a fornire strumenti concreti per accompagnare il settore sportivo verso strutture più efficienti, sostenibili e capaci di ridurre i consumi energetici attraverso innovazione, progettazione e nuove forme di collaborazione pubblico-privato.

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