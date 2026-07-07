Sassari, 100 mila euro di voucher per la doppia transizione ecosostenibile delle imprese

La Camera di Commercio di Sassari lancia il Bando Voucher Doppia Transizione 2026, un'iniziativa dedicata alle micro, piccole e medie imprese del territorio per sostenere innovazione digitale e sostenibilità ambientale.

Attraverso il Punto Impresa Digitale, l’ente mette a disposizione un fondo complessivo di 100 mila euro con l’obiettivo di accompagnare le aziende nel percorso verso la trasformazione tecnologica ed ecologica, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Transizione 5.0.

Il bando finanzia interventi legati all’adozione di nuove tecnologie, alla formazione e alla consulenza specialistica. Tra le spese ammesse rientrano soluzioni basate su intelligenza artificiale, cybersicurezza, strumenti digitali per l’efficienza energetica e percorsi formativi sulle competenze digitali e green.

Il contributo previsto è un voucher a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 10 mila euro per impresa, con un investimento minimo richiesto di 3 mila euro. È inoltre prevista una premialità aggiuntiva di 500 euro per le aziende con rating di legalità o certificazione della parità di genere.

«La transizione digitale e quella ecologica rappresentano due elementi fondamentali per la competitività delle imprese», ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Sassari Stefano Visconti, sottolineando l’obiettivo di ridurre le barriere economiche agli investimenti e favorire la crescita del tessuto produttivo del nord Sardegna.

Le domande potranno essere presentate online tramite la piattaforma ReStart di InfoCamere. La compilazione sarà disponibile dall’8 luglio, mentre l’invio definitivo delle richieste partirà alle ore 16 dello stesso giorno e resterà aperto fino al 21 settembre, secondo una procedura valutativa basata sull’ordine cronologico di presentazione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.