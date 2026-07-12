Fujitsu leader della Green IT: per il secondo anno consecutivo è l’azienda ICT più ecosostenibile

Fujitsu si conferma ai vertici della sostenibilità tecnologica conquistando per il secondo anno consecutivo il primo posto nella classifica “Green-IT Vendors” realizzata da Computerworld, la testata specializzata in Information Technology di IDG.

Il riconoscimento premia le aziende del settore ICT che hanno dimostrato il maggiore impegno nello sviluppo di strategie e soluzioni orientate alla riduzione dell’impatto ambientale, all’efficienza energetica e all’utilizzo responsabile della tecnologia.

«Il ruolo di Computerworld nel promuovere il valore delle tecnologie e delle metodologie di Green IT va fortemente apprezzato – ha dichiarato Alison Rowe, Global Executive Director Sustainability di Fujitsu Limited –. Fujitsu ha un impegno di lunga data nei confronti della sostenibilità, sia nelle proprie attività interne sia nel supporto offerto ai clienti attraverso prodotti e tecnologie innovative».

La strategia ambientale del gruppo punta a integrare la sostenibilità nel modello di business, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni aziendali riducendo contemporaneamente consumi energetici ed emissioni. Secondo Fujitsu, un approccio basato sulla sostenibilità può generare vantaggi anche sul piano competitivo, rafforzando la reputazione del marchio, la relazione con i clienti e la capacità di innovazione.

Tra gli obiettivi ambientali dell’azienda figura la riduzione delle emissioni di 30 milioni di tonnellate di CO₂ a livello globale entro il 2020, nell’ambito della propria Green Policy 2020.

Secondo Scot Finnie, caporedattore di Computerworld, le imprese presenti nella classifica hanno rafforzato negli anni le iniziative dedicate al risparmio energetico nelle strategie IT, sfruttando competenze interne e nuove tecnologie per diminuire i consumi e contenere la propria impronta di carbonio.

L’impegno di Fujitsu sul fronte ambientale ha portato l’azienda a ottenere ulteriori riconoscimenti internazionali, tra cui un posizionamento di rilievo nella classifica “Global Low-Carbon and Environmental Leadership” pubblicata da Gartner e WWF e l’inserimento nella prima edizione della Newsweek Green Global 500 Ranking.

L’indagine di Computerworld ha analizzato il livello di maturità delle strategie Green IT adottate dalle aziende, valutando aspetti come la capacità di ridurre i consumi delle infrastrutture tecnologiche, l’efficienza delle apparecchiature informatiche e l’utilizzo della tecnologia come strumento per diminuire le emissioni di anidride carbonica.

La classifica ha coinvolto settanta aziende che hanno partecipato alla valutazione attraverso un questionario dedicato, individuando i migliori utenti e fornitori IT impegnati nella transizione verso un modello digitale più sostenibile.

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