Edilizia ecosostenibile, nasce in Veneto una filiera tra legno ingegnerizzato e materiali riciclati

uniscono ricerca, imprese e materiali innovativi. L’iniziativa, sviluppata dallo Spoke 4 del Consorzio iNEST guidato dall’Università IUAV di Venezia, punta a trasformare il settore delle costruzioni attraverso soluzioni basate su economia circolare, recupero degli scarti e riduzione dell’impatto ambientale.

Tra le innovazioni più significative - scrive tviweb.it - c’è lo sviluppo di esoscheletri in legno ingegnerizzato realizzati con Paulownia, pensati per riqualificare edifici esistenti rendendoli più sicuri dal punto di vista sismico ed efficienti sul piano energetico. Il sistema consente interventi meno invasivi e più rapidi rispetto alle tecniche tradizionali.

Altri progetti riguardano il recupero degli scarti del vetro di Murano, trasformati in nuovi materiali modellabili per superfici e componenti destinati all’edilizia e al design, e il riutilizzo degli scarti della lavorazione della pietra, con una riduzione dello spreco di materia prima fino al 35%.

Tra le soluzioni sviluppate anche pavimentazioni urbane drenanti realizzate con sottoprodotti dell’industria siderurgica e del vetro, capaci di contribuire alla gestione delle acque meteoriche e alla riduzione dell’effetto isola di calore nelle città.

Il Consorzio iNEST, nato nell’ambito del PNRR e composto da università ed enti di ricerca del Nord Est, proseguirà il percorso grazie a nuovi finanziamenti regionali per circa 880 mila euro destinati a sei progetti di ricerca.

“Il settore delle costruzioni rappresenta un comparto strategico per la transizione ecologica – spiega Lorenzo Fabian, coordinatore dello Spoke 4 di iNEST –. Lavorare insieme tra università e imprese permette di sviluppare innovazioni immediatamente applicabili sul mercato”.

L’obiettivo della nuova filiera è rendere gli edifici più sostenibili, ridurre consumi ed emissioni e creare nuove opportunità per le imprese attraverso materiali e tecnologie nate dalla ricerca.

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