Air Canada e Airbus investono nei carburanti ecosostenibili per accelerare la decarbonizzazione dell’aviazione
di R.S.
Il progetto include anche un accordo quinquennale per compensare le emissioni dei viaggi aziendali
Air Canada e Airbus hanno avviato una piattaforma congiunta per sostenere lo sviluppo della produzione commerciale di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) in Canada, con un investimento previsto fino a 13,7 milioni di dollari canadesi.
L’iniziativa punta a favorire la nascita di una filiera nazionale del SAF, attraverso la collaborazione con la Canadian Sustainable Aviation Fuel Coalition e il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche. Secondo uno studio Airbus-ICF, una produzione interna in grado di coprire il 40% della domanda canadese entro il 2040 potrebbe generare 32 miliardi di dollari di PIL e creare 140 mila posti di lavoro.
Il progetto include anche un accordo quinquennale per compensare le emissioni dei viaggi aziendali di Airbus tramite attributi ambientali legati al SAF. L’obiettivo comune è contribuire al traguardo del settore aereo di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050, con i carburanti sostenibili considerati una leva strategica della transizione.
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