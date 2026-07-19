Regione Marche protagoniste all’Onu: presentata a New York la strategia per lo sviluppo ecosostenibile

La Regione Marche approda al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite con la propria Voluntary Local Review, il documento che illustra il contributo del territorio marchigiano al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

L’assessore regionale all’Ambiente Tiziano Consoli ha presentato l’esperienza delle Marche in due appuntamenti dell’High-Level Political Forum dell’Onu, dedicati alla sostenibilità urbana e territoriale e alla necessità di individuare strumenti finanziari adeguati per sostenere le politiche di sviluppo sostenibile.

La revisione locale rientra nel percorso promosso dal Ministero dell’Ambiente insieme alle Regioni italiane e contribuirà alla Voluntary National Review 2026 dell’Italia, proseguendo il lavoro avviato dalla Regione Marche nel 2022.

Tra i temi centrali del documento figurano la lotta ai cambiamenti climatici, l’adattamento del territorio e il rafforzamento dei partenariati istituzionali e sociali, anche attraverso il Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici e il Forum regionale per lo sviluppo sostenibile.

«Portare la Voluntary Local Review delle Marche all’High-Level Political Forum significa rappresentare, in una sede internazionale, il percorso concreto che il territorio sta compiendo per integrare sostenibilità, clima e qualità dell’azione pubblica nelle decisioni di governo», ha dichiarato Consoli.

La presenza delle Marche alle Nazioni Unite conferma il ruolo delle amministrazioni locali nel tradurre gli obiettivi globali dell’Agenda 2030 in azioni concrete sul territorio.

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