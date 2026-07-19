Modugno, la moda che rinasce dai rifiuti: sfila la collezione ecosostenibile

A Modugno la creatività incontra l’ambiente con “FairPlayForPlanet”, evento dedicato al riciclo creativo e alla tutela del pianeta. Al centro del progetto la Sartoria Sociale, che trasforma materiali di scarto in abiti e accessori sostenibili.

L’eco designer e direttore artistico Alfio Cangiani (immagine di copertina del relativo profilo FB) vanta una collezione realizzata con materiali insoliti: PVC, reti da cantiere, bicchieri di plastica e altri elementi destinati normalmente alla discarica.

«I rifiuti sono errori di progettazione: se pensati correttamente possono diventare nuove materie prime», spiega Cangiani, sottolineando la necessità di superare il modello usa-e-getta della moda.

Il progetto - scrive ambienteambienti.com - coinvolge persone di diverse età e caratteristiche, dagli under 34 alle bambine e agli over 60, senza imporre modelli estetici irraggiungibili. L’obiettivo è dimostrare che la bellezza non dipende dalla perfezione, ma dalla capacità di valorizzare ciò che siamo e ciò che già possediamo.

La manifestazione propone anche attività dedicate all’agricoltura sostenibile, alla rigenerazione urbana e all’educazione ambientale. Tra i prossimi appuntamenti, una nuova presentazione alla Camera di Commercio di Bari in autunno.

La Sartoria Sociale “Rdm – Ricomincio Da Me” punta così non a creare un semplice marchio, ma a diffondere un messaggio: dare una seconda vita agli oggetti e ripensare il rapporto tra consumo, moda e ambiente.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.