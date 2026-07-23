Turismo ecosostenibile, l'ONU dedica il 2027 a un nuovo modello di sviluppo

Le Nazioni Unite hanno proclamato il 2027 Anno internazionale del turismo sostenibile e resiliente, con l'obiettivo di promuovere un modello di viaggio più attento all'ambiente, alle comunità locali e allo sviluppo dei territori.

L'iniziativa punta a superare il turismo "mordi e fuggi" e a favorire un approccio capace di generare benefici economici, sociali e ambientali, contrastando fenomeni come l'overtourism e lo spopolamento delle aree interne.

Secondo la roadmap di UN Tourism, governi, istituzioni e operatori del settore sono chiamati a prepararsi fin da ora, adottando strategie che coniughino crescita, tutela del patrimonio e lotta ai cambiamenti climatici. L'obiettivo è trasformare il turismo in uno strumento di sviluppo sostenibile, valorizzando destinazioni meno conosciute, promuovendo l'economia circolare e coinvolgendo attivamente le comunità locali.

Per l'Italia, tra le principali mete turistiche al mondo, il 2027 rappresenta un'occasione per ripensare il settore, distribuendo i flussi turistici, valorizzando borghi e aree interne e incentivando forme di viaggio più responsabili e rispettose del territorio.

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