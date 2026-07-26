Kenya e Italia rafforzano la cooperazione: accordo tra GKSD e governo Ruto su sviluppo ecosostenibile e innovazione

Nuovo passo avanti nelle relazioni tra Italia e Kenya sul fronte degli investimenti e dello sviluppo sostenibile. Il presidente di GKSD Holding, Kamel Ghribi, ha guidato una delegazione di alto livello a Nairobi per un incontro con il presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto, al Palazzo Presidenziale.

Al centro dei colloqui la firma di un protocollo di cooperazione finalizzato a promuovere crescita economica, innovazione e progetti sostenibili nel continente africano. L'intesa punta a favorire collaborazioni in settori strategici come energie rinnovabili, infrastrutture intelligenti e resilienti, sviluppo sostenibile e innovazione sanitaria.

Durante l'incontro è stata ribadita la volontà di sostenere il percorso del Kenya verso il ruolo di polo regionale per investimenti, tecnologia ed economia sostenibile nell'Africa orientale. Ghribi ha confermato l'impegno del Gruppo GKSD, insieme ai partner italiani, a mettere a disposizione competenze e risorse per favorire il trasferimento di conoscenze e la realizzazione di nuovi progetti.

Dopo il confronto con il presidente Ruto, la delegazione GKSD ha avviato un tavolo tecnico per definire una strategia operativa con priorità, squadre di lavoro dedicate e tempistiche precise. L'obiettivo è trasformare l'accordo in iniziative concrete capaci di generare sviluppo e nuove opportunità economiche per il Kenya e per l'intera regione.

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