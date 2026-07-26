Caldo e boom dei condizionatori: gli scienziati cercano alternative a una soluzione sempre meno ecosostenibile

Le estati sempre più roventi stanno facendo crescere rapidamente l'utilizzo dei condizionatori, ma secondo la comunità scientifica questa risposta al cambiamento climatico rischia di diventare difficile da sostenere nel lungo periodo.

L'aumento delle temperature ha portato a una diffusione massiccia dei sistemi di raffrescamento, soprattutto negli ultimi anni, anche in aree dove in passato erano poco utilizzati. Tuttavia, il ricorso sempre più frequente all'aria condizionata comporta costi elevati per famiglie e imprese, un forte incremento dei consumi elettrici e un ulteriore rilascio di calore negli ambienti urbani esterni.

Secondo un'analisi pubblicata sulla rivista Nature, puntare sull'installazione generalizzata di condizionatori come unica risposta all'aumento delle temperature potrebbe rivelarsi una strategia non sostenibile. Il nodo principale riguarda infatti l'impatto sulla domanda globale di energia.

Il raffrescamento degli edifici rappresenta già oggi circa il 10% dei consumi mondiali di elettricità. I dati mostrano inoltre una crescita costante della richiesta energetica: in Europa i consumi elettrici hanno registrato diversi aumenti rispetto agli anni precedenti, con incrementi particolarmente evidenti nei periodi caratterizzati da temperature estreme.

Per affrontare il problema, gli esperti stanno studiando soluzioni alternative che combinino efficienza energetica, progettazione degli edifici e tecnologie innovative: dall'isolamento termico più avanzato ai sistemi passivi di raffrescamento, fino a nuove modalità per ridurre il fabbisogno energetico senza rinunciare al comfort durante le ondate di calore.

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