Italia e Senegal promuovono la gestione ecosostenibile delle risorse marine

Italia e Senegal intensificano la collaborazione nel campo della ricerca marina e della gestione sostenibile degli ecosistemi acquatici, con l’obiettivo di promuovere l’acquacoltura, tutelare la biodiversità e favorire un uso più responsabile delle risorse del mare.

Al centro dell’iniziativa la missione in Senegal di Giorgia Gioachini, docente dell’Università Politecnica delle Marche ed esperta di biologia riproduttiva, genomica ed epigenetica delle specie marine. Il progetto ha ricevuto il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Dakar, che ha sottolineato il valore della diplomazia scientifica come strumento per rafforzare le relazioni tra i due Paesi.

“Creare nuove reti di collaborazione tra università, centri di ricerca e istituzioni significa favorire la circolazione delle conoscenze, l’innovazione e lo sviluppo di progetti comuni in settori strategici”, ha dichiarato l’ambasciatore italiano in Senegal Michele Tommasi.

Durante la missione, organizzata dall’addetto scientifico dell’Ambasciata d’Italia Eugenio Cavallo, la ricercatrice ha visitato i laboratori di acquacoltura dell’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles e dell’Institut Universitaire de Pêche et d’Aquaculture dell’Università Cheikh Anta Diop di Dakar, dove ha presentato le più recenti applicazioni della genomica e dell’epigenetica per lo studio degli stock ittici, la conservazione della biodiversità e la gestione sostenibile della pesca.

Il programma ha incluso anche visite a impianti di riproduzione e allevamento ittico, mercati del pesce, aree di sbarco della pesca artigianale e incontri con istituzioni impegnate nella tutela delle risorse marine e con le organizzazioni delle donne coinvolte nella filiera della pesca.

La collaborazione rappresenta il seguito di un percorso avviato nel dicembre 2025 con la visita in Italia di una delegazione dell’Institut Universitaire de Pêche et d’Aquaculture, coordinata dall’Ambasciata italiana a Dakar.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di sviluppo del settore ittico senegalese, che punta sull’acquacoltura come strumento per rafforzare la sicurezza alimentare, diversificare la produzione e ridurre la pressione sugli ecosistemi marini.