Fiume Po, 13 interventi di rinaturazione sostenibile per il più grande progetto ambientale fluviale in Italia

Un vasto programma di riqualificazione sta trasformando il fiume Po con tredici interventi distribuiti tra quattro regioni e tredici province. Il progetto prevede il ripristino dell’ampiezza dell’alveo fluviale per 37 chilometri complessivi, oltre alla realizzazione e riqualificazione di 440 ettari di aree boschive e alla messa a dimora di 561.500 alberi.

Si tratta di uno degli interventi ambientali più imponenti mai realizzati in Italia: l’iniziativa “Rinaturazione dell’area del Po”, finanziata dal PNRR – Next Generation EU con un investimento complessivo di 357 milioni di euro. L’obiettivo è recuperare ecosistemi degradati o artificializzati, restituendo al più grande fiume italiano caratteristiche più naturali, migliorando biodiversità, paesaggio e funzionalità ecologica.

I risultati del progetto e le prospettive future sono stati al centro di un convegno svoltosi a Parma, promosso dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo). All’incontro ha partecipato anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, insieme a istituzioni e tecnici impegnati nella gestione del fiume.

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