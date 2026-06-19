Cremona lancia la Comunità Energetica Rinnovabile: energia condivisa sostenibile per famiglie e imprese

Cremona compie un nuovo passo verso la transizione energetica con la nascita della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), un progetto che punta - scrive la Provincia di Cremona - a coinvolgere cittadini, imprese, enti e associazioni nella produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili.

Promossa da una rete di 17 soci fondatori, tra cui Comune di Cremona, Politecnico di Milano, Università Cattolica, parrocchie ed enti del Terzo Settore, la CER mira a generare benefici economici, ambientali e sociali per il territorio.

Secondo il presidente Francesco Monterosso, il progetto rappresenta un modello innovativo capace di ridurre i costi energetici e le emissioni di CO₂, favorendo al tempo stesso la solidarietà attraverso la creazione di un fondo destinato a sostenere le persone più fragili.

Costituita nel dicembre 2025, la Fondazione CER Città di Cremona ETS è una delle sette comunità energetiche promosse dalla Diocesi di Cremona. L’obiettivo è incentivare la produzione, l’autoconsumo e la condivisione di energia pulita, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla coesione sociale della comunità locale.

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