Venezia premia la mobilità sostenibile: 1 milione di dollari per cambiare le abitudini di viaggio

Venezia punta a rendere la mobilità sostenibile una scelta quotidiana. La città lagunare ha annunciato i vincitori della Global Sustainable Cities Challenge promossa dalla Toyota Mobility Foundation: la britannica BetterPoints e il gruppo formato da Factual Consulting e OpenMove.

Le due realtà riceveranno complessivamente 1 milione di dollari per sviluppare su scala urbana piattaforme digitali capaci di incentivare l’uso di biciclette, trasporto pubblico e servizi condivisi attraverso premi, micro-incentivi e strumenti di gamification.

L’obiettivo non è costruire nuove infrastrutture, ma favorire un cambiamento nelle abitudini dei cittadini, rendendo più semplice e conveniente lasciare l’auto privata. Durante i progetti pilota, le soluzioni testate hanno registrato migliaia di utenti e contribuito a incrementare l’utilizzo di mezzi sostenibili.

Venezia è l’unica città europea coinvolta nella Sustainable Cities Challenge, insieme a Detroit e Varanasi. L’iniziativa mira a trasformare gli investimenti in mobilità sostenibile in comportamenti concreti e duraturi, migliorando la qualità della vita urbana e riducendo le emissioni.

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