Moda sostenibile, a Prato torna il campus “I Care, I Make” per gli studenti

Torna per il secondo anno “I Care, I Make”, il campus sulla moda sostenibile promosso dal Museo del Tessuto di Prato con il sostegno della Provincia. L’iniziativa coinvolgerà circa 40 studenti delle scuole superiori in un percorso dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale nel settore tessile e della moda.

Il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sugli effetti del fast fashion e promuovere comportamenti di consumo più consapevoli. Attraverso incontri con esperti, visite aziendali, laboratori creativi e attività pratiche, i partecipanti approfondiranno temi come il riuso, l’economia circolare e la valorizzazione dei capi d’abbigliamento.

Tra le attività in programma figurano incontri con professionisti del settore, una visita all’azienda Rifò e laboratori di scrittura creativa e ricamo finalizzati a rafforzare il legame con gli indumenti e contrastare la cultura dell’acquisto impulsivo.

Al termine del percorso, gli studenti realizzeranno un kit di cucito creativo destinato ai loro coetanei, contribuendo alla diffusione di una cultura della sostenibilità e del riuso. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del distretto tessile pratese verso innovazione, responsabilità ambientale e formazione delle nuove generazioni.

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