Trento punta sull’edilizia sostenibile: verso un nuovo regolamento contro il clima estremo

Il Comune di Trento accelera sulla transizione ecologica in edilizia con un nuovo regolamento urbanistico che punta a trasformare i principi ambientali in criteri vincolanti per costruzioni e ristrutturazioni. L’obiettivo è arrivare all’entrata in vigore entro la fine dell’anno.

Al centro del percorso c’è l’assessore all’urbanistica Monica Baggia, che ha illustrato lo stato di avanzamento del progetto: il documento è già stato presentato in commissione e ora passerà all’esame del consiglio comunale.

Il nuovo regolamento nasce all’interno del protocollo UniCittà, un accordo tra Comune e Università di Trento che ha coinvolto anche il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica. Nel gruppo di lavoro sono stati inclusi ordini professionali, associazioni di categoria e realtà del settore come Habitec e ANCE, con l’obiettivo di definire criteri tecnici per ridurre l’impatto climatico dell’edilizia.

Il progetto si inserisce nel più ampio dibattito sugli effetti del cambiamento climatico nelle città, tra isole di calore e fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti. «Non si tratta solo di regolamentare, ma di promuovere una nuova cultura della progettazione», ha spiegato Baggia, sottolineando la necessità di orientare il settore verso sostenibilità e qualità dei materiali.

Secondo l’amministrazione, il nuovo impianto normativo dovrà contribuire a ridurre il consumo di suolo e migliorare la resilienza urbana, trasformando l’edilizia in uno strumento attivo di adattamento al cambiamento climatico.

Un percorso che, nelle intenzioni del Comune, segna un cambio di approccio strutturale nella pianificazione urbana della città.

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