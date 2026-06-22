Comunicazione ecosostenibile: Mario Calabresi vince il Premio Ischia

Sarà assegnato a Mario Calabresi il Premio Ischia per la Comunicazione Sostenibile, riconoscimento che celebra il contributo di personalità capaci di promuovere, attraverso l'informazione, una maggiore consapevolezza sui temi ambientali, sociali e dello sviluppo sostenibile.

L'annuncio è stato reso noto dagli organizzatori della 47ª edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, in programma il 10 e l'11 luglio a Lacco Ameno.

Nelle motivazioni del premio viene sottolineato il percorso professionale di Calabresi, descritto come uno dei protagonisti del giornalismo italiano contemporaneo, capace di attraversare diverse stagioni dell'informazione mantenendo rigore, autorevolezza e capacità di innovazione. Dall'esperienza come cronista parlamentare fino alla direzione di alcune delle principali testate nazionali, il giornalista si è distinto per la capacità di interpretare i cambiamenti del settore e di sperimentare nuovi linguaggi e piattaforme.

Particolare rilievo viene attribuito alla sua attenzione verso il tema della sostenibilità. Secondo gli organizzatori, Calabresi è stato tra i primi a comprendere le potenzialità del digitale come strumento per raggiungere nuovi pubblici e approfondire temi complessi, contribuendo a portare la transizione ecologica al centro del dibattito pubblico in una fase in cui l'argomento trovava ancora poco spazio nei grandi media.

Nel corso degli anni, i suoi progetti editoriali hanno affrontato le questioni ambientali non come temi specialistici, ma come elementi centrali per comprendere le trasformazioni economiche, sociali e culturali in atto. Un approccio che, secondo la giuria, ha contribuito a formare una maggiore coscienza ambientale nel panorama dell'informazione italiana.

«Raccontare il futuro del pianeta è oggi una delle responsabilità più alte del giornalismo», sottolineano gli organizzatori, evidenziando come il percorso umano e professionale di Calabresi rappresenti un modello per le nuove generazioni di giornalisti.

La cerimonia di consegna del riconoscimento si svolgerà nell'ambito degli eventi del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, manifestazione realizzata con il contributo della Regione Campania, del Comune di Lacco Ameno, dell'Istituto per il Credito Sportivo e della Siae.

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