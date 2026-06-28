Friuli, Val Grande, dal lavoro delle macchine ai cavalli: l’oasi che riscopre la tradizione per salvare la biodiversità ecosostenibile

Nell’Oasi della Val Grande, alle spalle di Bibione, la sostenibilità passa anche dal ritorno alle tradizioni. In un’area lagunare di circa 300 ettari, un tempo utilizzata per l’allevamento ittico e oggi trasformata in riserva naturale e laboratorio a cielo aperto, la gestione del paesaggio sta cambiando volto: al posto dei macchinari agricoli sono stati introdotti giovani cavalli per la manutenzione dei prati, con l’obiettivo di favorire la biodiversità e ridurre l’impatto ambientale.

Il progetto, che coinvolge anche tirocinanti dell’Università di Udine e specialisti del settore, punta - scrive il Dolomiti - a ricreare un equilibrio ecologico compromesso negli anni dalla crescita della vegetazione spontanea e dalla riduzione delle fioriture. Dopo interventi di sfalcio mirati e il ritorno delle api, l’introduzione dei cavalli rappresenta un ulteriore passo nel recupero degli habitat naturali.

Secondo i responsabili dell’oasi, la scelta non è solo funzionale ma anche culturale: il cavallo era infatti presente storicamente nell’area fino all’Ottocento, e il suo reimpiego diventa un modo per unire gestione ambientale e memoria del territorio.

Oggi la Val Grande si configura come uno spazio protetto inserito nella rete Natura 2000, dove convivono dune fossili, pinete, zone umide e testimonianze archeologiche, tra cui i resti della villa romana del Mutteron dei Frati. Un luogo in cui natura, storia e intervento umano mirato si intrecciano per costruire un modello di conservazione attiva.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.