Ecosostenibilità

Friuli, Val Grande, dal lavoro delle macchine ai cavalli: l’oasi che riscopre la tradizione per salvare la biodiversità ecosostenibile

di R.S.

1 min, 13 sec

Oggi la Val Grande è uno spazio protetto inserito nella rete Natura 2000, dove convivono dune fossili, pinete, zone umide e testimonianze archeologiche

Friuli, Val Grande, dal lavoro delle macchine ai cavalli: l’oasi che riscopre la tradizione per salvare la biodiversità ecosostenibile
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Nell’Oasi della Val Grande, alle spalle di Bibione, la sostenibilità passa anche dal ritorno alle tradizioni. In un’area lagunare di circa 300 ettari, un tempo utilizzata per l’allevamento ittico e oggi trasformata in riserva naturale e laboratorio a cielo aperto, la gestione del paesaggio sta cambiando volto: al posto dei macchinari agricoli sono stati introdotti giovani cavalli per la manutenzione dei prati, con l’obiettivo di favorire la biodiversità e ridurre l’impatto ambientale.

Il progetto, che coinvolge anche tirocinanti dell’Università di Udine e specialisti del settore, punta - scrive il Dolomiti - a ricreare un equilibrio ecologico compromesso negli anni dalla crescita della vegetazione spontanea e dalla riduzione delle fioriture. Dopo interventi di sfalcio mirati e il ritorno delle api, l’introduzione dei cavalli rappresenta un ulteriore passo nel recupero degli habitat naturali.

Secondo i responsabili dell’oasi, la scelta non è solo funzionale ma anche culturale: il cavallo era infatti presente storicamente nell’area fino all’Ottocento, e il suo reimpiego diventa un modo per unire gestione ambientale e memoria del territorio.

Oggi la Val Grande si configura come uno spazio protetto inserito nella rete Natura 2000, dove convivono dune fossili, pinete, zone umide e testimonianze archeologiche, tra cui i resti della villa romana del Mutteron dei Frati. Un luogo in cui natura, storia e intervento umano mirato si intrecciano per costruire un modello di conservazione attiva.

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