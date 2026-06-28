AsConAuto Logistica, ecosostenibilità nel mondo dei ricambi originali

Efficienza operativa e sostenibilità guidano l’attività di AsConAuto Logistica, realtà nata nel 2009 all’interno del sistema AsConAuto per gestire la distribuzione dei ricambi originali dei concessionari automotive sul territorio nazionale.

L’azienda ha sviluppato nel tempo una rete logistica sempre più strutturata, anche grazie a modelli di consegna evoluti come il servizio Link, che consente la consegna entro 24 ore di componenti tra consorzi distanti.

Oggi la società gestisce una flotta di 485 furgoni, di cui oltre il 98% Euro 6, con l’introduzione dal 2025 dei primi veicoli completamente elettrici. Nel solo 2025 i mezzi hanno percorso 28 milioni di chilometri, effettuando oltre 3 milioni di consegne e movimentando più di 5,5 milioni di colli per un valore superiore a 1,17 miliardi di euro.

Alla flotta si aggiungono 159 veicoli utilizzati dal personale operativo sul territorio e una struttura composta da 588 collaboratori, con un’età media inferiore ai 43 anni e una significativa stabilità interna. L’organizzazione punta inoltre sull’impiego di personale interno per garantire controllo diretto delle attività e qualità del servizio.

Fondamentale anche l’uso di sistemi digitali di tracciamento e analisi dei dati, che permettono di monitorare percorsi, consumi e prestazioni della flotta, migliorando efficienza e sicurezza. Un modello che integra logistica, tecnologia e progressiva transizione ecologica.

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