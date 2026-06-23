Ricerca ecosostenibile, dall'Ue 838 milioni per 319 progetti d'eccellenza: l'Italia settima per finanziamenti, terza per numero di scienziati
di R.S.
"Questi progetti incarnano lo spirito della ricerca di frontiera", ha dichiarato la commissaria Ue Ekaterina Zaharieva
Il Consiglio Europeo per la Ricerca (Erc) ha assegnato 838 milioni di euro a 319 progetti scientifici di frontiera attraverso gli Advanced Grant, destinati a sostenere studi innovativi in settori che vanno dalle neuroscienze alla robotica.
Il Regno Unito guida per numero di progetti finanziati (62), seguito da Germania (46) e Svizzera (32). L’Italia è settima con 19 progetti, ma sale al terzo posto per nazionalità dei ricercatori coinvolti, con 29 scienziati dietro a tedeschi (52) e britannici (45).
Tra le istituzioni italiane premiate figurano Università e Politecnico di Milano, Università di Pavia e Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, insieme a Bocconi, Ca’ Foscari, Politecnico di Torino e altri atenei tra cui Bologna, Trento, Pisa, Sapienza e Università di Bari.
«Questi progetti incarnano lo spirito della ricerca di frontiera», ha dichiarato la commissaria Ue Ekaterina Zaharieva, sottolineando l’attrattività dell’Europa per i talenti internazionali. La presidente dell’Erc Maria Leptin ha invece evidenziato la qualità e l’ambizione delle ricerche finanziate.
Record di partecipazione per questa tornata: 3.329 proposte, in aumento del 31% rispetto allo scorso anno.
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