Ricerca ecosostenibile, dall'Ue 838 milioni per 319 progetti d'eccellenza: l'Italia settima per finanziamenti, terza per numero di scienziati

Il Consiglio Europeo per la Ricerca (Erc) ha assegnato 838 milioni di euro a 319 progetti scientifici di frontiera attraverso gli Advanced Grant, destinati a sostenere studi innovativi in settori che vanno dalle neuroscienze alla robotica.

Il Regno Unito guida per numero di progetti finanziati (62), seguito da Germania (46) e Svizzera (32). L’Italia è settima con 19 progetti, ma sale al terzo posto per nazionalità dei ricercatori coinvolti, con 29 scienziati dietro a tedeschi (52) e britannici (45).

Tra le istituzioni italiane premiate figurano Università e Politecnico di Milano, Università di Pavia e Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, insieme a Bocconi, Ca’ Foscari, Politecnico di Torino e altri atenei tra cui Bologna, Trento, Pisa, Sapienza e Università di Bari.

«Questi progetti incarnano lo spirito della ricerca di frontiera», ha dichiarato la commissaria Ue Ekaterina Zaharieva, sottolineando l’attrattività dell’Europa per i talenti internazionali. La presidente dell’Erc Maria Leptin ha invece evidenziato la qualità e l’ambizione delle ricerche finanziate.

Record di partecipazione per questa tornata: 3.329 proposte, in aumento del 31% rispetto allo scorso anno.

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