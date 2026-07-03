UniCredit finanzia EcorNaturaSì con 20 milioni di euro per sostenere la crescita green

UniCredit ha concesso un finanziamento da 20 milioni di euro a EcorNaturaSì per accompagnare il piano di crescita del gruppo e rafforzarne il percorso di sviluppo sostenibile.

Le risorse saranno destinate all'espansione della rete commerciale, al miglioramento dei punti vendita esistenti e al consolidamento di un modello di business orientato alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle produzioni biologiche.

Tra le iniziative previste figura anche l'apertura a Milano di un nuovo negozio interamente dedicato al benessere degli animali domestici, ampliando così l'offerta del gruppo in un segmento di mercato in crescita.

L'operazione si inserisce nella strategia di EcorNaturaSì, realtà di riferimento nel settore del biologico in Italia, che punta a rafforzare la propria presenza sul territorio attraverso nuove aperture e investimenti nell'innovazione della rete retail.

Per UniCredit il finanziamento rappresenta un ulteriore intervento a sostegno di imprese impegnate nella transizione verso modelli di sviluppo più sostenibili, con particolare attenzione ai progetti che coniugano crescita economica, responsabilità ambientale e attenzione ai consumi consapevoli.

L'investimento consentirà al gruppo di accelerare il proprio piano di sviluppo, rafforzando la presenza sul mercato e promuovendo un modello commerciale incentrato sulla sostenibilità, sulla qualità dei prodotti e sulla diffusione di stili di consumo più responsabili.

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