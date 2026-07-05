Folgariaski punta sulla sostenibilità: energia 100% rinnovabile e nuovi investimenti nel fotovoltaico

Folgariaski Spa prosegue il proprio percorso verso un modello di sviluppo sempre più sostenibile, rafforzando l'impegno nella transizione energetica attraverso l'utilizzo esclusivo di energia proveniente da fonti rinnovabili e nuovi investimenti destinati a ridurre ulteriormente l'impatto ambientale delle proprie attività.

La società ha scelto di approvvigionarsi esclusivamente di energia pulita fornita da Dolomiti Energia. L'elettricità utilizzata è certificata come 100% rinnovabile attraverso il sistema delle Garanzie d'Origine, che attesta la provenienza dell'energia da fonti sostenibili e garantisce una filiera completamente green.

Questa scelta ha consentito a Folgariaski di evitare, nel corso del 2025, l'emissione in atmosfera di 926,57 tonnellate di anidride carbonica, un quantitativo che corrisponde alla capacità di assorbimento di circa 37.000 abeti. Un risultato significativo che testimonia l'attenzione dell'azienda verso la tutela dell'ambiente e la riduzione delle emissioni climalteranti.

Accanto all'utilizzo di energia certificata, la società sta investendo anche nella produzione diretta di elettricità da fonti rinnovabili. Sono infatti in fase di realizzazione tre nuovi impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 320 kW. Il principale sorgerà sulla copertura della stazione di partenza della nuova telecabina Francolini-Sommo Alto, infrastruttura strategica del comprensorio, mentre gli altri saranno installati sulla nuova copertura in legno del tapis roulant Mora e sulla stazione di valle di Serrada. L'obiettivo è aumentare l'autonomia energetica degli impianti e diminuire ulteriormente il ricorso all'energia proveniente dalla rete.

Parallelamente prosegue anche il programma di efficientamento degli impianti di innevamento programmato, attraverso l'installazione di generatori di neve di ultima generazione, capaci di garantire prestazioni elevate con consumi energetici e idrici ridotti. Dopo il rinnovamento dell'impianto di Serrada nel 2023 e quello della pista Francolini nel 2025, nel 2026 è in corso la realizzazione del nuovo impianto destinato al collegamento tra Fondo Piccolo e Fondo Grande.

Grazie a queste tecnologie sarà possibile ottimizzare la gestione delle risorse, migliorando l'efficienza operativa e mantenendo elevati standard qualitativi nella preparazione delle piste durante la stagione invernale.

L'impegno di Folgariaski si inserisce in una strategia più ampia di sviluppo sostenibile. La società è infatti anche socia della Comunità Energetica Greenland, confermando la volontà di contribuire alla diffusione di modelli energetici innovativi e condivisi sul territorio.

Con questi investimenti Folgariaski ribadisce la propria volontà di coniugare innovazione, qualità dei servizi e rispetto per l'ambiente alpino, puntando su tecnologie sempre più efficienti e su un modello di turismo montano capace di guardare al futuro senza rinunciare alla tutela del patrimonio naturale.

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