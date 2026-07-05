WWF Italia celebra 60 anni: tutela della natura e transizione energetica al centro delle sfide future

Il WWF Italia celebra il sessantesimo anniversario rilanciando il proprio impegno per la tutela dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici. Fondato il 5 luglio 1966 da Fulco Pratesi e da un gruppo di pionieri dell'ambientalismo, oggi l'associazione gestisce oltre 100 Oasi che proteggono più di 30.000 ettari di territorio.

Per il presidente Luciano Di Tizio, il traguardo dei 60 anni rappresenta un nuovo punto di partenza. Tra le priorità figurano la tutela del 30% delle aree terrestri e marine entro il 2030, il ripristino degli ecosistemi degradati e l'accelerazione della transizione energetica, con un progressivo abbandono dei combustibili fossili a favore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Le celebrazioni sono state accompagnate dal riconoscimento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricevuto una delegazione del WWF al Quirinale, e dalla Benedizione Apostolica di Papa Leone XIV, che ha incoraggiato l'associazione a proseguire nel suo impegno per una maggiore sostenibilità ambientale.

Dopo sei decenni di attività, il WWF Italia conferma così il proprio ruolo di protagonista nella difesa della biodiversità e nella promozione di un modello di sviluppo sempre più attento alla tutela della natura e del clima.

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