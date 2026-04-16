Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026: aperte le candidature per la società civile

Cittadini, imprese, associazioni e istituzioni hanno tempo fino al 20 aprile per candidare le proprie iniziative al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026, la più ampia mobilitazione italiana dedicata all’Agenda 2030.

L’evento, promosso da ASviS, si svolgerà per tutto il mese di maggio con attività diffuse in Italia e all’estero. L’obiettivo è coinvolgere direttamente la società civile nella promozione degli obiettivi di sostenibilità, attraverso eventi coerenti con i principi dell’Agenda ONU 2030.

Per partecipare è sufficiente proporre un’iniziativa tramite il sito ufficiale e attendere la valutazione. Il Festival, giunto alla decima edizione, negli anni ha raccolto migliaia di eventi e un’ampia partecipazione internazionale, diventando un punto di riferimento sul tema dello sviluppo sostenibile.

Accanto alle iniziative locali, sono previsti anche eventi organizzati direttamente da ASviS in diverse città europee e italiane, per affrontare temi come transizione ecologica, innovazione e trasformazione economica e sociale.

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