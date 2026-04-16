Ancona, Green Food Week: in mensa alla primaria Marinelli arrivano “pesto di Shrek” e "polpette Minions"

Alla scuola primaria Scuola primaria Marinelli di Posatora la sostenibilità passa anche dal menu. In occasione della Green Food Week, scrive Ancona Today, il Comune di Ancona ha proposto ai bambini un pranzo a tema con piatti creativi e a basso impatto ambientale.

Tra le portate: “pesto di Shrek” con zucchine e pinoli, polpette di lenticchie “Minions”, bastoncini di carote e dolce con farina di miglio. Un menù pensato per unire educazione alimentare e divertimento, avvicinando i più piccoli al tema del cibo sostenibile.

Durante la giornata, l’assessora alle Politiche educative Antonella Andreoli ha partecipato al pranzo con alunni e insegnanti per verificare il gradimento e confrontarsi con la comunità scolastica.

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di ristorazione scolastica “green”, che ad Ancona punta su biologico, filiera corta e prodotti locali. Un modello che, secondo il Comune, sta ottenendo risultati positivi sia in termini di qualità che di partecipazione delle famiglie.

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