Piacenza premiata a Roma: Agenda 2030 e sostenibilità al centro delle politiche comunali

Piacenza si conferma tra i Comuni italiani più attenti alla sostenibilità e agli obiettivi dell’Agenda 2030, ottenendo a Roma la Bandiera Sostenibile 2026 durante l’Assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili. Il riconoscimento, scrive IlPiacenza, premia il lavoro dell’amministrazione su monitoraggio delle politiche pubbliche, innovazione e coinvolgimento delle nuove generazioni, in particolare attraverso la Valutazione di Impatto Generazionale e il progetto “Next Generation Piacenza”.

Durante l’evento, la città ha ricevuto anche una menzione speciale da ASviS per il progetto “Pa(e)(s)saggio di testimone”, inserito tra le Buone Pratiche 2025/2026. L’iniziativa, sviluppata dal Ceas Infoambiente insieme agli studenti dell’ISII Marconi, unisce educazione ambientale, valorizzazione del territorio e strumenti digitali per la fruizione sostenibile del paesaggio fluviale del Po.

L’amministrazione sottolinea come questi risultati rappresentino un punto di partenza più che di arrivo, ribadendo l’impegno a rafforzare le politiche ambientali e sociali con il supporto dei dati e della partecipazione giovanile. Il progetto viene indicato come esempio replicabile di innovazione educativa e territoriale, mentre il riconoscimento conferma il ruolo di Piacenza come laboratorio di buone pratiche per la sostenibilità locale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.