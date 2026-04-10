Bergamo premiata con la Bandiera dei Comuni Sostenibili

Bergamo ha ricevuto la Bandiera dei Comuni Sostenibili, riconoscimento assegnato agli enti locali impegnati in politiche ambientali e sociali in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Il premio, promosso dalla Rete dei Comuni Sostenibili, valuta le amministrazioni sulla base di criteri come il monitoraggio delle performance ambientali, la qualità delle politiche pubbliche e i miglioramenti concreti nel tempo. Le aree considerate includono ambiente, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, inclusione sociale e innovazione.

Il risultato è legato a diverse iniziative già avviate dalla città, tra cui la comunità energetica, lo sportello energia e clima, progetti di economia circolare, gestione avanzata dei rifiuti e il piano del verde per la tutela della biodiversità. Importanti anche gli interventi su efficienza energetica degli edifici pubblici, teleriscaldamento e mobilità sostenibile.

Secondo l’amministrazione, Bergamo si sta affermando come modello di innovazione ambientale, grazie a politiche integrate che coinvolgono istituzioni, imprese e cittadini con l’obiettivo di ridurre l’impatto climatico e migliorare la qualità della vita.

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