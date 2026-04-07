Pokémon e arte: a Modena i bambini imparano la sostenibilità a scuola

A Modena, venerdì 10 e sabato 11 aprile, prosegue il progetto “Arte e scienza per il pianeta”, dedicato agli insegnanti delle scuole primarie per integrare cinema, arte e scienza nell’educazione ambientale. L’iniziativa coinvolge film, laboratori e persino personaggi dei cartoni animati, come i Pokémon, per rendere più accessibile la comprensione dei temi ambientali.

I workshop offrono strumenti per raccontare l’ambiente attraverso i film, osservare la sostenibilità con gli occhi degli artisti, unire paleontologia e fantasia per stimolare curiosità e conoscenze scientifiche, e sviluppare inclusione, competenze etiche e relazionali nella didattica.

Il progetto è promosso da DOC Servizi-24 Frame Future Film Fest, Fondazione Ago e Comune di Modena, con il supporto dei ministeri della Cultura e dell’Istruzione, e coinvolge Unimore e FEM – Future Education Modena.

Iscrizioni e programma completo sono disponibili su mymemo.comune.modena.it.

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