Snif 2026: zafferano vaniglia e menta, scienza e tecnologia contro frodi e per la sostenibilità degli aromi

Il progetto Snif, avviato nel 2025 con finanziamenti di Regione Lombardia e UE, mira a garantire autenticità e sostenibilità di zafferano, vaniglia, menta e altri aromi naturali.

Grazie a tecniche avanzate come risonanza magnetica nucleare (NMR) e analisi metabolomiche, i ricercatori ricreano “impronte chimiche” uniche per ogni ingrediente, smascherando adulterazioni e frodi. Un database pubblico di profili autentici permette alle aziende di verificare la qualità dei propri prodotti, aumentando trasparenza lungo la filiera.

Oltre alla sicurezza, Snif sviluppa processi produttivi più sostenibili, utilizzando biotecnologie e fermentazioni per ridurre il consumo energetico pur mantenendo aromi di alta qualità, con benefici concreti per consumatori, industria e ambiente.

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