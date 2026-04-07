Rapallo, Forum Nazionale sull’Ecosostenibilità: il 9 e 10 aprile istituzioni e imprese a confronto sulla transizione ecologica

II Forum Nazionale sull’Ecosostenibilità, organizzato da TN Events & Media il 9 e 10 aprile all’Excelsior Palace Portofino Coast Hotel di Rapallo, si configura come un importante momento di confronto tra istituzioni, imprese, gestori dei servizi ambientali e i principali consorzi del sistema CONAI, con l’obiettivo di fare il punto sulla transizione ecologica e sulle sfide legate alla gestione sostenibile delle risorse.

L’iniziativa mira a presentare innovazioni tecnologiche e modelli industriali sostenibili, offrendo al contempo aggiornamenti normativi e finanziari legati alle politiche europee, al PNRR e agli obblighi in materia di riciclo e responsabilità estesa del produttore. Centrale è anche il tema della collaborazione tra pubblico e privato e della diffusione delle migliori pratiche.

La giornata inaugurale di giovedì 9 aprile si apre con i saluti istituzionali di Massimiliano Monti, editore di Telenord, seguiti dagli interventi di Giancarlo Campora per la Città Metropolitana di Genova, Alessio Piana per Regione Liguria e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. In questa fase viene inoltre approfondito il ruolo dei consorzi CONAI nelle politiche nazionali di economia circolare.

La prima sessione, dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo nelle aree metropolitane, vede il contributo di Annamaria Barrile (Utilitalia) e, a seguire, di numerosi rappresentanti delle principali aziende italiane del settore: Domenico Ruggiero (ASIA Napoli), Giuseppe Todaro (RAP Palermo), Antonello Antonicelli (AMIU Puglia), Bruno Manzi (AMA Roma), Roberto Spera (AMIU Genova), Filippo Agazzi (Aprica) ed Eugenio Bertolini (Iren Ambiente).

La seconda sessione si concentra sull’evoluzione dei sistemi di gestione dei rifiuti e sul ruolo delle filiere consortili, con gli interventi di Luca Piatto (CONAI), Roberto Di Molfetta (Comieco), Roccandrea Iascone (Ricrea), Riccardo Piunti (CONOU), Antonio Protopapa (Corepla), Gennaro Galdo (Cial) e Roberto Saettone (Coreve).

Nel pomeriggio, la terza sessione approfondisce il tema degli impianti di fine ciclo e della chiusura del ciclo dei materiali, con la partecipazione di Giacomo Raul Giampedrone (Regione Liguria), Sergio Tommasini (A.R.Li.R), Andrea Giustini (Gruppo EcoEridania), Eugenio Bertolini (Iren Ambiente) ed Enrico Denevi (Adiconsum Liguria).

Segue una sessione dedicata al contributo delle imprese, con Lorenzo Parodi (Interwaste), Alessandro Della Valle (Univetro) e Luca Stramare (CONAI). La quinta sessione affronta invece il tema della sostenibilità urbana e della logistica ambientale, con Davide Falteri (Federlogistica), Ania Gatti (SIGE), Domenico Ruggiero (ASIA Napoli) e Bruno Manzi (AMA Roma).

La seconda giornata, venerdì 10 aprile, si apre con un focus su terre rare e materiali critici, con Fabrizio Longoni (Centro di Coordinamento RAEE) e Roberto Spera. A seguire, il tema delle bonifiche ambientali viene affrontato da Aldo Papotto, sub commissario alle bonifiche, e da Cinzia Pasquale, presidente della Camera Forense Ambientale.

La sessione successiva è dedicata a sicurezza, tecnologie e responsabilità, con l’intervento di Silvia Paparella (Remtech), mentre Antonello Ciotti (Petcore Europe) approfondisce gli aggiornamenti normativi sul passaggio tra SUPD e PPWR.

Il Forum si conclude con una tavola rotonda che riunisce alcuni dei principali protagonisti del settore: Fabio Costarella (CONAI), Roberto Di Molfetta (Comieco), Federico Fusari (Ricrea), Riccardo Piunti (CONOU), Giovanni Bellomi (Corepla), Antonello Ciotti (Petcore Europe) e Carmine Pagnozzi (Biorepack).

Nel complesso, il Forum rappresenta una piattaforma di dialogo ampia e articolata, che attraverso il contributo di tutti i relatori coinvolti offre una visione completa e aggiornata sulle prospettive della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare in Italia.

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