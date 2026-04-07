Savona, 237 mila euro per incentivare la raccolta differenziata

Alla Provincia di Savona altri 237 mila euro per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. La somma, erogata dalla Regione Liguria, si aggiunge al fondo già assegnato pari a oltre 525 mila euro, per il quale sono in corso le istruttorie relative alle domande di contributo, presentate dai due gestori del servizio rifiuti che lavorano sul territorio provinciale.

Gli interventi riguarderanno il potenziamento dei centri di raccolta a servizio di diversi comuni, con l'obiettivo di facilitare in modo efficace ed efficiente il conferimento di materiali ingombranti, rifiuti verdi ed elettrodomestici. I progetti mirano ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata, già elevata nella Provincia di Savona. Secondo le stime di Sat spa a fine 2023, la percentuale media di raccolta differenziata ha superato il 68% (dati aggiornati al 31 dicembre 2024). Incrementi significativi in diversi Comuni.

"Considerando che in molti comuni l'intervento di Sat è iniziato solo a fine 2023 - dice il presidente Pierangelo Olivieri - con le difficoltà connesse all'adattamento a nuove modalità operative e di rilevamento dati, i risultati raggiunti nel primo anno di gestione rappresentano un segnale positivo e promettente per il futuro".

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