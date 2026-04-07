“Incontri in Blu”, al via la 7a edizione: storie di mare, sport e ambiente al Galata, Telenord trasmetterà tutti gli eventi

Parte giovedì 9 aprile alle 18.30 la settima edizione di “Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare”, la rassegna culturale dedicata alla narrazione del mare e ai suoi protagonisti, che negli anni si è affermata come uno degli appuntamenti italiani più importanti sul tema. La manifestazione, ideata e diretta dal giornalista e scrittore Fabio Pozzo e co-curata da Eleonora Errico, è organizzata in collaborazione con Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, l’Associazione Promotori Musei del Mare e Genova Cultura, e si svolge nella suggestiva cornice del Galata Museo del Mare di Genova. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. La rassegna sarà trasmessa su Telenord (canale 11 DTT) e sui portali galatamuseodelmare.it e telenord.it.

Il calendario propone un ciclo di incontri aperti al pubblico, tutti alle 18.30 presso l’Auditorium del Galata, dedicati a uomini e donne accomunati da un legame profondo con il mare: sportivi, esploratori, innovatori e protagonisti dell’impegno ambientale.

Ad aprire la rassegna sarà Davide Carrera, apneista e campione mondiale, che racconterà le sue esperienze tra performance estreme, disciplina mentale e rispetto per l’ambiente marino. L’incontro, accreditato dall’Ordine dei Giornalisti, riconosce due crediti formativi anche agli studenti dell’Istituto Nautico San Giorgio.

Seguiranno altri protagonisti di rilievo: giovedì 7 maggio Merijn Tinga, windsurfista e attivista olandese fondatore del progetto Plastic Soup Surfer; giovedì 4 giugno Vittorio Malingri, navigatore e primo italiano a partecipare al Vendée Globe; sabato 3 ottobre Riccardo Bonadeo e Giulio Bertelli, protagonisti della vela italiana e della sostenibilità; infine venerdì 30 ottobre Caterina Banti, velista e doppia medaglia d’oro olimpica impegnata nella promozione dell’inclusione femminile nello sport.

Un ringraziamento speciale va ai sostenitori della settima edizione: Gruppo Grendi, Marmoinox – Ombralus, PSA Italy, Giuseppe Pierucci (Gruppo Finsea), Tarros Group e all’Hotel Astoria, sponsor tecnico.

La manifestazione vanta il patrocinio di numerose istituzioni e associazioni tra cui Accademia della Marina Mercantile, Assarmatori, Collegio Nazionale Capitani, Confindustria Nautica, Confitarma, FIV, Guardia Costiera, Mare Vivo, Regione Liguria e Yacht Club Italiano.

Nelle precedenti sei edizioni, sul palco del Galata Museo del Mare sono saliti 36 protagonisti tra sport, shipping e nautica, tra cui Chris Bertish, Daniele Cassioli, Laura Dekker, Leonardo Ferragamo, Giancarlo Pedote, Ambrogio Beccaria, Alessia Zecchini, Michael Bates, Norberto Ferretti, Luca Bassani Antivari, Jean Le Cam, Sir Robin Knox-Johnston, Francesca e Rachele Fogar, Giovanni Soldini, Umberto Pelizzari e molti altri, intervistati da Fabio Pozzo.

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