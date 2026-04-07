Bucci: " Pronti 40 milioni di investimento da mettere nel capitale Amt"

"Sono pronti 40 milioni di investimento da mettere in capitale nell'Amt. Oltre a 110 milioni ogni anno. Saranno fondi statali e regionali. In più ci saranno altri 3 milioni per la ferrovia Genova-Casella". Ad annunciarlo il presidente di Regione Liguria Marco Bucci che risponde così all'interrogazione a risposta immediata da parte del Pd sugli interventi regionali a sostegno di Amt. Per Bucci "dopo l'incontro con la Corte dei Conti" vi sono due possibilità per l'utilizzo dei 40 milioni. "La prima proposta: entrare direttamente come Regione Liguria o come partecipata nell'azionariato con un aumento di capitale. oppure come seconda opzione dare un contributo direttamente al Comune di Genova e poi sarà il Comune a fare un aumento. E' chiaro - ha spiegato Bucci - che in questo secondo caso verrebbe stabilito un comitato di sorveglianza creato da Regione Liguria. A oggi non posso dire quale dei due andrà avanti. Dipenderà dalla Corte dei conti".

Secondo Bucci i tempi saranno dettati "prima di tutto dall'assemblea dell'Amt che deve approvare il piano di ristrutturazione che avverrà ad aprile. Poi dovrà essere approvato dal curatore, dopo di che il tribunale approverà il piano di ristrutturazione. A quel punto faremo la lettera su come impiegare i 40 milioni".

"Le voci di altre operazioni come si è letto ad esempio di acquisti di strutture (in merito a notizie di stampa su Regione Liguria che acquisterebbe una rimessa dell'azienda, ndr) - ha concluso Bucci - sono false e messe in giro per creare caos".

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